Харківський суддя поскаржився на хабар фальшивими доларами

Харківському судді Дзержинського районного суду Ігорю Семиряду намагалися дати хабар у 200 доларів, проте не справжніми купюрами, а їхніми ксерокопіями. Він поскаржився у Вищу раду правосуддя на спробу втручання в професійну діяльність, повідомляє Обозреватель.

Повідомлення про інцидент Семиряд направив у ВСП у середу, 14 липня, повідомляється в реєстрі. Відомо, що судді пропонували "подарунок" за закриття справи про заборгованість за воду.

Так, від "Харківводоканалу" 17 червня в суд надійшов позов, в якому комунальне підприємство вимагало стягнути невиплачену суму за послуги у боржника. Провадження було порушене 29 червня, призначено дату засідання.

Пізніше, 12 липня, на пошту судді прийшло клопотання від відповідача. Боржник просив залишити позов без розгляду, а змотивувати суддю спробував "невеликим подарунком".

"З огляду на безпідставність правових вимог, прошу прийняти цей невеликий подарунок, що в конверті, а після винесеної постанови про залишення без розгляду або закриття провадження я передам такий подарунок ще" , – говорилося в тексті.

Разом із листом у конверті були фальшивки двох купюр номіналом по 100 доларів, зроблені за допомогою ксерокса.

Суддя зазначив, що помітив таке послання тільки 13 липня, після оголошення вироку в іншій справі, а до цього був зайнятий на роботі.

Дії відповідача він розцінив як втручання у правосуддя. Вищу раду Семиряд попросив вжити заходів щодо забезпечення незалежності й авторитету суддів.