У Миколаєві відправили під суд поліцейського за шантаж інтимними фото

У Миколаєві судитимуть оперуповноваженого кримінальної поліції, який шантажував колегу інтимними фотографіями, повідомляє Страна.ua.

Як передає пресслужба Миколаївської обласної прокуратури, 37-річний поліцейський, дізнавшись приватну інформацію про одного зі своїх колег, вимагав від нього дві тисячі доларів за нерозголошення інформації керівництву та навколишнім.

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"8 березня 2021 протиправну діяльність поліцейського припинено відразу після отримання ним частини неправомірної вигоди в розмірі 28 000 гривен на банківську карту", - йдеться в повідомленні.

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено обвинувальний висновок у відношенні старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 189 КК України). Акт направлено до суду.

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