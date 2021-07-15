У Миколаєві відправили під суд поліцейського за шантаж інтимними фото

У Миколаєві судитимуть оперуповноваженого кримінальної поліції, який шантажував колегу інтимними фотографіями, повідомляє Страна.ua.

Як передає пресслужба Миколаївської обласної прокуратури, 37-річний поліцейський, дізнавшись приватну інформацію про одного зі своїх колег, вимагав від нього дві тисячі доларів за нерозголошення інформації керівництву та навколишнім.

"8 березня 2021 протиправну діяльність поліцейського припинено відразу після отримання ним частини неправомірної вигоди в розмірі 28 000 гривен на банківську карту" , - йдеться в повідомленні.

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено обвинувальний висновок у відношенні старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 189 КК України). Акт направлено до суду.