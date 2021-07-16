Повінь в Німеччині: пропали безвісти понад тисячу осіб

Влада округу Арвайлер на заході Німеччини заявили, що понад тисячу людей зникли безвісти після сильної повені, повідомляє Лента.Ру.

"Зараз виходимо з того, що є близько 1,3 тис. зниклих. В одному тільки районі окружного міста Бад-Нойенар-Арвайлер вранці було близько тисячі викликів, рятувальні операції тривають нині" , - йдеться в заяві пресслужби округу.

Число загиблих досягло 58 осіб. Складна обстановка в регіоні зберігається, тому робити висновки щодо ситуації передчасно.