В ОАЕ викликали дронами штучну зливу

Проливні дощі обрушилися в середу на пустельні райони Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) і продовжують йти. До вихідних обіцяють їх посилення, повідомляє Страна.ua.

Опади в 50-градусну спеку посеред білого дня в Еміратах були викликані штучно в результаті випробувань нових технологій, повідомив місцевий портал прогнозу погоди Марказит аль-Асіфа (Storm Center).

"Дощі випали на північ від селища Хатта в ОАЕ в Хаджарському гірському масиві, в районах Ваді аль-Хілю, Кальба роуд і Хувайлат" , - зазначив портал.

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Переглянутися цею допіс в Instagram Допіс, Поширення مركز العاصفة (@storm_ae)

Національне метеорологічне бюро, в свою чергу, також вказало, що дощі пройшли в населених пунктах поблизу міста Аль-Айн столичного емірату Абу-Дабі, де температура піднялася до 47 градусів спеки.

Синоптики повідомили, що дощі пішли в ОАЕ влітку, коли в Еміратах не випадають опади, після спеціальних експериментів по засіву хмар.

У жарких і посушливих ОАЕ влади активно розробляють технології по викликанню дощів: зокрема, навесні цього року почалося тестування нових способів збільшення обсягу опадів. З цією метою в Еміратах стали використовувати дрони, які можуть викликати дощ з допомогою електричних розрядів в хмарах без використання хімічних сполук. Ці випробування проводить академія SANAD в Дубаї спільно з вченими британського університету Редінга.