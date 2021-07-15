Журналісти показали елітний особняк Ющенко

Будинок Віктора Ющенка потрапив в об'єктиви журналістів. У третього президента України є розкішний особняк під Києвом в селищі Нові Безрадичі. Сюди Ющенко переїхав у 2014 році з державних дач у Конча-Заспі, повідомляє Страна.ua.

Віктор Ющенко займається господарством у своїй резиденції під Києвом. Сусіди регулярно бачать, як політик доглядає за садом і кіньми.

На території Ющенко велике озеро, фото: Владислав Бовтрук, "Країна"

Місцеві жителі жартома кажуть, що у них село імені Ющенка. Адже раніше тут розташовувався його старий, більш скромний особняк. А пізніше неподалік політик звів величезну будову, в рази більше, ніж раніше.

Зліва від хазяйського особняка гостьовий будиночок, а праворуч - теплиця, фото: Владислав Бовтрук, "Країна"

Територія його нинішніх володінь 3,5 гектара. Цю місцевість він вподобав, ще коли був головою Нацбанку. Як раніше повідомляли ЗМІ, тоді він купив 7 соток всього за кілька мішків зерна.

Дорога від траси до його дому якісно заасфальтована, горять всі ліхтарі та місцями висять камери спостереження. Перед поворотом до будинку Ющенка обабіч траси встановлено знак «поворот направо заборонений», «поворот наліво заборонений», але все ж якщо ви ризикнете, то натрапите на «цеглини».

Будинок Ющенко потопає в зелені, фото: Владислав Бовтрук, "Країна"

Віктор Ющенко знайшов спосіб захиститися від небажаних гостей: навколо його земель виритий канал близько трьох метрів шириною. До того ж цей рів болотистий.

На просторій ділянці є ферма, сад, кілька водойм, столярна майстерня, знаменита бджолина ферма, хата-музей і кілька вітряних млинів. На одному з водоймищ встановлено кілька рибальських містків. Також на березі спорудили місце для барбекю з великою критою терасою.

У експрезидента немає помпезних палаців, як у Петра Порошенка, але у нього тут цілий сільгосп. Частину території відведено для вигулу коней. Також є кілька городів і теплиця.