Ватажок "ДНР" Пушилін має намір вступити до партії Путіна
Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін планує подати заяву про вступ до російської партії "Єдина Росія".
Про це він заявив у етері кремлівським пропагандистам, передає російське видання Коммерсант. Ватажок окупантів "ДНР", зазначив, що завжди потрібно діяти виходячи з тих внутрішніх пріоритетів, які є у людини та робити те, що він вважає правильним.
"Тому це вважаю абсолютно правильним кроком з мого боку. Звичайно ж буду", - заявив Пушилін відповідаючи на питання, чи буде він вступати в ряди партії Путіна.