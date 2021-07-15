Ватажок "ДНР" Пушилін має намір вступити до партії Путіна

Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін планує подати заяву про вступ до російської партії "Єдина Росія".

Про це він заявив у етері кремлівським пропагандистам, передає російське видання Коммерсант﻿. Ватажок окупантів "ДНР", зазначив, що завжди потрібно діяти виходячи з тих внутрішніх пріоритетів, які є у людини та робити те, що він вважає правильним.