Ватажок "ДНР" Пушилін має намір вступити до партії Путіна

Ватажок "ДНР" Пушилін має намір вступити до партії Путіна

Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін планує подати заяву про вступ до російської партії "Єдина Росія".

Про це він заявив у етері кремлівським пропагандистам, передає російське видання Коммерсант﻿. Ватажок окупантів "ДНР", зазначив, що завжди потрібно діяти виходячи з тих внутрішніх пріоритетів, які є у людини та робити те, що він вважає правильним.

"Тому це вважаю абсолютно правильним кроком з мого боку. Звичайно ж буду", - заявив Пушилін відповідаючи на питання, чи буде він вступати в ряди партії Путіна.

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