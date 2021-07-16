Байден і Меркель підписали Вашингтонську декларацію про співпрацю

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель підписали Вашингтонську декларацію про двостороннє співробітництво і стратегічні принципи обох країн, повідомляє Українська правда.

Як передає пресслужба Білого дому президент США і канцлер Німеччини підтверджують свою прихильність тісному двосторонньому співробітництву зі сприяння миру, безпеці та процвітанню у всьому світі.

"Основою наших відносин є загальна відданість демократичним принципам, цінностям і інститутам. Разом ми будемо підтримувати верховенство закону, сприяти прозорості та ефективному управлінню, а також підтримувати громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації" , - йдеться в декларації.

У декларації підписанти підтверджують, що будуть захищати "права і гідність всіх людей і протистояти несправедливості та нерівності всюди, де це станеться". Також в декларації є пункт про "оборону відкритого світу"

"... НАТО залишиться наріжним каменем цих зусиль. Ми беремо на себе оборону відкритого світу. По всій земній кулі всі нації повинні вільно визначати своє політичне майбутнє, без втручання з-за кордону, примусу або панування з боку зовнішніх сил" , - також йдеться в декларації.

Ще одним пунктом прописана робота для "всієї вільної та мирної Європи".

"Ми наголошуємо на необхідності спиратися на наші альянси і партнерські відносини для вирішення викликів, які будуть попереду, включаючи кіберзагрози, енергетичну безпеку, дезінформацію, корупцію, демократичні поступки і втручання у вибори" , - йдеться в документі.

Обидві країни будуть протистояти спробам розподілу світу на зони впливу. Крім того, в декларації говориться про спільне протистояння глобальним загрозам - таким як кліматична та енергетична.

"Ми хочемо прийняти термінові заходи для вирішення кліматичної кризи, зокрема, почавши кліматичне та енергетичне партнерство" , - відзначають в декларації.

А також додають: "Ми будемо невпинно працювати над стійким глобальним економічним відновленням, побудованим за принципом справедливості, всеосяжної, стійкої, заснованої на правилах світової економіки 21 століття .... ми будемо впроваджувати нові рішення на нові виклики - і працювати на двосторонній основі, а також в G7 і G20 ... "

Відзначається і про те, що для вирішення "економічних питань" між країнами встановлять американо-німецький економічний діалог.