З'явилися подробиці про наступника Монастирського

У п'ятницю, 16 липня глава Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп з фракції Слуга народу Денис Монастирський може очолити Міністерство внутрішніх справ. Після чого його крісло в парламенті стане вакантним, повідомляє Факти.ICTV.

Потенційним кандидатом на можливе вільне місце у фракції Слуга народу є 28-річний житель Сум Антон Швачко.

Що відомо про Антона Швачко

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року в Сумах. Навчався в Сумському національному аграрному університеті на факультеті маркетингу. Отримав освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог.

У 2019 на позачергових парламентських виборах він балотувався під 139-м номером, однак місце у ВР не отримав. При подачі документів кандидатів від Слуги народу в Центрвиборчком Швачко відзначав, що він безпартійний і безробітний. У той період він проживав у Сумах і не мав судимостей.

В кінці червня 2021 року Антона Швачко обрали головою обласного секретаріату партії СН у Сумській області.

Декларація Антона Швачко

У декларації за 2018 рік, яку Швачко подав перед балотуванням в нардепи, вказані дві квартири в Сумах. Квартирою площею 30,67 кв. м він володіє разом з матір'ю. А іншою - площею 85,2 кв. м володіє сам.

Також в декларації вказано ще один житловий будинок площею 40.5 кв.м та земельна ділянка в Сумах. Вони оформлені на матір потенційного нардепа Надію Швачко.

У декларації Антон ще зазначив, що зберігає готівкою $ 27 тис., € 15 тис. І 250 тис. грн. Крім цього, на рахунку в ПриватБанку у нього є 283 650 тис. грн.