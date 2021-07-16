16 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

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Пам'ятні дати 16 липня, річниці та події

16 липня 1945 року в США, на полігоні поблизу Лос-Аламоса (штат Нью-Мексико) був проведений перший наземний атомний вибух. Спалах від нього було видно на відстані 290 км, а звук було чути до 160 км. Вже в серпні 1945 року вперше в історії людства було застосовано ядерну зброю - дві потужні атомні бомби були скинуті на японські міста Хіросіма і Нагасакі, які перетворилися на попіл, постраждали понад 300 тисяч осіб.

У 1965 році за участю президентів Франції та Італії Шарля де Голля і Джузеппе Сарагата був урочисто відкритий автомобільний тунель під Монбланом - найвищою вершиною Альп (4807 м), який зв'язав два курортних центри: італійський Курмайор і французький Шамоні. На будівництво тунелю пішло 8 років. Його довжина 11,6 кілометра, а ширина – 8,6 метра.

Він розташований на висоті 1 кілометра 274 метрів з французької сторони і 1 кілометра 381 метра з італійської. Висота скелі над тунелем перевищує два кілометри. Але до 1999 року тунель перестав відповідати нормам безпеки, що призвело до трагедії: 24 березня 1999 року в тунелі загорілася вантажівка, всі інші машини виявилися замкненими у вогняному кошмарі. Температура в тунелі досягла 1000 градусів - плавилася сталева арматура кріплень і бетонні перекриття. В результаті цієї катастрофи, якій дали назву "Апокаліпсис в серці Монблана", загинули понад 40 осіб. Тунель закрили, він запрацював після ремонту і модернізації тільки в березні 2002 року, але періодично рух в ньому вантажних авто забороняється.

У 1999 році Джон Фіцджеральд Кеннеді молодший, його дружина Керолін і сестра дружини загинули в авіакатастрофі. Літак, за штурвалом якого був Джон, впав в Атлантичний океан біля берегів Массачусетсу.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 16 липня вшановує пам'ять мучеників Мокія і Марка. Інші назви свята: "Стожари", "Маків день", "Мокий і Демид".

Що сьогодні не можна робити

День вважається нещасливим, тому в народі радили не починати ніяких нових справ 16 липня і взагалі проявляти в усьому підвищену обережність.

Прикмети на 16 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Багато мошок і комарів - в найближчі сім днів встановиться хороша погода;

Павук виходить з гнізда і плете нову довгу павутину - до гарної погоди.

Іменини 16 липня

Іменини у Пилипа, Анатолія, Василя, Костянтина та Олександра.