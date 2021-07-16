У Рівному судять дідуся-мінера, який підірвав своїх онуків

У Рівному судять чоловіка на прізвисько Мінер. Микола Середюк добре розбирався у вибухівці. На своєму подвір'ї він влаштував кілька мін-пасток для злодіїв, на які натрапили його онуки, повідомляє Факти.ICTV.

У селищі Смига на місцевому, вже давно покинутому, полігоні Микола збирав залізо. І неважливо - це міна, артилерійський або авіаційний снаряд - він все зносив до дому. Таких вибухівок у господарстві пенсіонера було багато. Деякі він переробив на пастки-сюрпризи, щоб зловити злодіїв у дворі.

"Незаконно виготовив чотири саморобні вибухові пристрої типу міни-пастки в саморобних корпусах, які спрацьовують при відкритті кришок-корпусів" , - пояснив суддя Сергій Наумов.

В одну з таких пасток потрапили його онуки. 13-річний Олег і 11-тирічна Іванка з цікавості відкрили коробку, знайдену в дідовому сейфі. Дітей буквально розірвало, ніяких шансів вижити у них не було.

"Це було випадково. Діти знайшли ключі й забралися в майстерню" , - говорить дружина обвинуваченого Галина.

Миколу Середюка затримали в день трагедії. Тоді правоохоронці знайшли ще три таких пастки у нього вдома. Середюка звинуватили в умисному вбивстві. Адже ці коробки-сюрпризи, які могли вбити будь-кого, він усвідомлено робив.

"Діти не зачіпали коробочок. Посуд мінометної міни - та, що була в коробочці, важить 280 грам. А уламків зібрали понад півкілограма. Це не відповідає тій посуді, яка була в коробочці" , - каже чоловік.

Однак суд на ці виправдання уваги не звертав. Чоловікові призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років. Рідні обвинуваченого засмучені, бо вважають його невинним. За їх словами, внуки самі нібито принесли якийсь снаряд і на ньому підірвалися.

Підсудний збирається оскаржити рішення в Апеляційному суді. Зараз чоловік перебуває в Рівненському СІЗО. Його залишили під вартою як мінімум на два місяці.