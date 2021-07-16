Шведські аналітики винесли смертний вирок нафті

До 2050 року споживання нафти впаде майже вдвічі. На цей рік ЄС і США хочуть стати кліматично нейтральними, Китай аналогічної мети планує досягти у 2060 році. Це смертний вирок для нафти, повідомляє Лента.Ру.

"Несподівано три політичні центри світу - ЄС, США і Китай - рушили в одному напрямку. Мотивація "ми хочемо врятувати світ" змінилася мотивацією "ми хочемо бути конкурентоспроможними"" , - пиш е шведське видання Svenska Dagbladet.

Головний аналітик відділу екологічних фінансів Nordea Тіна Сальтведт вважає, що попит на нафту досягне піку між 2025 і 2030 роками.

Відзначається, що близько 52 відсотків шведів хочуть заборонити державним пенсійним фондам інвестувати їх пенсійні гроші в компанії, що займаються вугіллям, нафтою і газом. Після 2026 року, коли споживання сировини почне знижуватися, впаде і виробництво, сказали опитані виданням аналітики. Тоді ціна на нафту виявиться нижче 60 доларів за барель, вважають вони.