Повідомлено про підозру голові "Юнарміі" в окупованому Севастополі

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру керівнику штабу «Юнармії» в Севастополі за «порушення законів і звичаїв війни», повідомляє Крим.Реалії.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний після окупації півострова Росією у 2016 році «очолив» регіональний штаб «Юнармії» м. Севастополя з метою підготовки дітей основам військової служби в освітніх установах і навчальних закладах військово-патріотичного виховання для подальшої їх служби в збройних силах РФ та інших силових відомствах» , – сказано в повідомленні пресслужби відомства.

У Прокуратурі зазначили, що такі дії «порушують закони та звичаї війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу до армії цивільного населення, заборонена статтею 51 (1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року».

У разі, якщо суд визнає провину військового комісара, то йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці травня на виставці в Севастополі вчили дітей заряджати зброю і запрошували городян служити в російській армії.