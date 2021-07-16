З Днем бухгалтера 2021! Прикольні привітання, картинки та відео

У п'ятницю, 16 липня, в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора. Свято було засновано указом президента Леоніда Кучми № 662/2004 від 18 червня 2004 року, повідомляє Обозреватель.

Щорічно цієї дати українських бухгалтерів всіляко вшановують, вітають, дарують квіти, подарунки, а найуспішніших заохочують різноманітними нагородами та грамотами. До свята дивіться добірку прикольних привітань з Днем бухгалтера та аудитора в смс, картинках, листівках і відео.

Прикольні привітання з Днем бухгалтера 2021: смс, вірші та проза

У голові – одна робота,

Багато думок набралося,

Щоденні турботи,

Щоб в балансі все зійшлося.

У день бухгалтера бажаю,

Щоб в ажурі справа йшла,

І за всі твої старання

Тебе премія знайшла.

***

Зі святом славним я вітаю

Від душі бухгалтерів.

Побажаю, щоб кожен

Був успішним і здоровим.

Нехай баланс йде справно,

Радують хай цифри вас.

Щастя всім я вам бажаю,

Кожен – профі, просто ас.

***

З Днем бухгалтера! Бажаю працювати з вогником і за хороші гроші! Нехай праця приносить неймовірне задоволення і матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а доходи перевищують витрати! Бажаю жити в гармонії і в балансі! Позитиву вам, мудрості й розуміння і з колегами, і з керівництвом!

***

У День бухгалтера та аудитора України бажаю, щоб робота завжди була в радість. Щоб дебет і кредит завжди сходилися і не було між ними непорозуміння і нестиковок. Достатку, стабільної зарплати. Нехай баланси, річні звіти та стоси документів і відомостей не зможуть зробити ваше життя нудним і одноманітним. Завжди знаходите в усьому позитив і радійте життю, роботі й спілкуванню. Щастя, здоров'я та гарного настрою!

Картинки й листівки до Дня бухгалтера та аудитора

Прикольне привітання з Днем бухгалтера. Джерело: funart.pro