З Днем бухгалтера 2021! Прикольні привітання, картинки та відео
У п'ятницю, 16 липня, в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора. Свято було засновано указом президента Леоніда Кучми № 662/2004 від 18 червня 2004 року, повідомляє Обозреватель.
Щорічно цієї дати українських бухгалтерів всіляко вшановують, вітають, дарують квіти, подарунки, а найуспішніших заохочують різноманітними нагородами та грамотами. До свята дивіться добірку прикольних привітань з Днем бухгалтера та аудитора в смс, картинках, листівках і відео.
Прикольні привітання з Днем бухгалтера 2021: смс, вірші та проза
У голові – одна робота,
Багато думок набралося,
Щоденні турботи,
Щоб в балансі все зійшлося.
У день бухгалтера бажаю,
Щоб в ажурі справа йшла,
І за всі твої старання
Тебе премія знайшла.
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Зі святом славним я вітаю
Від душі бухгалтерів.
Побажаю, щоб кожен
Був успішним і здоровим.
Нехай баланс йде справно,
Радують хай цифри вас.
Щастя всім я вам бажаю,
Кожен – профі, просто ас.
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З Днем бухгалтера! Бажаю працювати з вогником і за хороші гроші! Нехай праця приносить неймовірне задоволення і матеріальні блага. Нехай розрахунки будуть правильними, а доходи перевищують витрати! Бажаю жити в гармонії і в балансі! Позитиву вам, мудрості й розуміння і з колегами, і з керівництвом!
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У День бухгалтера та аудитора України бажаю, щоб робота завжди була в радість. Щоб дебет і кредит завжди сходилися і не було між ними непорозуміння і нестиковок. Достатку, стабільної зарплати. Нехай баланси, річні звіти та стоси документів і відомостей не зможуть зробити ваше життя нудним і одноманітним. Завжди знаходите в усьому позитив і радійте життю, роботі й спілкуванню. Щастя, здоров'я та гарного настрою!
Картинки й листівки до Дня бухгалтера та аудитора