МВФ схвалив перезапуск ВККС і готовий говорити про транш

У Міжнародному валютному фонді вітають прийняття Верховною Радою законів про роль міжнародних експертів при відборі членів Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії. У фонді заявили, що продовжать обговорення з Україною надання нового траншу, повідомляє Новое время.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райса під час брифінгу.

«Ми вітаємо недавнє схвалення законів, які зміцнять судову систему в Україні, але потрібен подальший прогрес в декількох інших областях, щоб підтримати завершення першого огляду в рамках програми, підтримуваної МВФ. Так що найближчим часом наші обговорення з владою будуть продовжені» , — заявив він, коментуючи недавній візит української делегації на чолі з міністром фінансів Сергієм Марченком до Вашингтона.

За його словами, з Києвом також обговорювалися питання управління в Національному банку України, банківського нагляду і виведення банків з ринку, фіскального дефіциту, відновлення і посилення антикорупційної системи.