Естонія у відповідь вислала російського дипломата

В Естонії одного з дипломатів посольства РФ в Талліні оголосили персоною нон грата. Відповідну ноту вручили в четвер, 15 липня, російському послу в республіці Олександру Петрову, повідомляє Кореспондент.

Про це завили в МЗС Естонії. У міністерстві уточнили, що таке рішення було прийнято у відповідь на висилку консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте.