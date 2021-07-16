Естонія у відповідь вислала російського дипломата
В Естонії одного з дипломатів посольства РФ в Талліні оголосили персоною нон грата. Відповідну ноту вручили в четвер, 15 липня, російському послу в республіці Олександру Петрову, повідомляє Кореспондент.
Про це завили в МЗС Естонії. У міністерстві уточнили, що таке рішення було прийнято у відповідь на висилку консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте.
"Сподіваємося, що цей епізод не зашкодить двостороннім відносинам між Естонією і Росією. Естонія, як і раніше зацікавлена в добросусідських і конструктивних відносинах", - йдеться в повідомленні МЗС.