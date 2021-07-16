Дівчина підліток влаштувала самоспалення

У селі Ставки Фастівського району Київської області 17-річна дівчина облила себе бензином і підпалила, повідомляє Кореспондент.

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Про це в четвер, 15 липня, розповіли у відділі комунікації поліції Київської області. Її знайомий, який в момент НП був поруч, встиг облити водою дівчину і тим самим погасити вогонь.

"Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що дівчина з 24-річним хлопцем вживали алкоголь, після чого неповнолітня вирішила підпалити себе. На щастя, товариш вчасно загасив полум'я і дівчина отримала незначні опіки" , - повідомили правоохоронці.

Як розповіла правоохоронцям сама дівчина, вона зважилася на самопідпал через "нерозділене кохання".

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події і вирішують питання про притягнення батьків неповнолітньої до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків з виховання дітей.

Стосовно молодика складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП - доведення неповнолітньої до стану сп'яніння. Поліція просить батьків уважніше ставитися до дітей-підлітків.