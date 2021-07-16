Курс валют НБУ на 16 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 16 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 15 липня, знизився до рівня 27.29 за 1 долар.

Курс євро впав на 1 коп до 32.24 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 15 липня 2021 року.

Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп до 37.84 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 29.77 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 1 коп до 7.04 за 1 польський злотий.