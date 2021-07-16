Гороскоп на сьогодні 16 липня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на п'ятницю, 16 липня 2021 року. День обіцяє бути приємним і дуже насиченим. Намагайтеся робити тільки те, що приносить вам задоволення, і буде вам щастя, повідомляє Сегодня.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Ви зможете сьогодні поліпшити своє фінансове становище, і від цього настрій теж буде на висоті. Насолоджуйтесь життям і всім, що вона вам дає. А ввечері обов'язково повеселіться, влаштувавши класну вечірку.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Все, що хоч якось пов'язано з роботою сьогодні – матиме успіх. Тому лінуватися протипоказано, а то, що вам правда необхідно зробити – так це скласти план невідкладних дій, щоб нічого не упустити.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ідеальний день для тих, хто працює з цифрами і інформацією – зможете швидко все вирішити в правильному для вас варіанті. Не можна допускати, щоб емоції виходили з-під контролю. А ось негативних сплесків все ж краще уникати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Якщо вас втягують у сварку чи конфлікт – просто розвертайтеся і йдіть. Не можна сьогодні злитися і виходити з себе, тому що вам самим потім від цього буде сумно. Вечір – ідеальний час для роздумів і самокопання.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Постарайтеся сьогодні відстояти свої особисті кордону, бажання і принципи. Авантюри протипоказані. Кращим рішенням стане сімейний день, який ви проведете розслаблено і поруч із найближчими.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Ви будете сьогодні постійно піддаватися спокусі зробити щось заборонене. Намагайтеся все ж триматися подалі від небезпечних місць і таких же людей. А ось що точно потрібно сьогодні зробити, так це бути в гарному настрої і зустрітися з друзями.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ви відчуєте себе сьогодні млявою морквиною, у якій немає ні на що сил. Не намагайтеся змусити себе щось зробити, а краще просто відпочиньте. Якщо потрібно – візьміть навіть вихідний на роботі. Головне для вас – відновити сили.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День обіцяє бути насиченим і дуже цікавим. Для цього вам не можна піддаватися депресивним станам, навіть якщо сильно захочеться. Важливо зробити зусилля над собою, і у вас почне все виходити. До вечора ви будете сяяти задоволеною посмішкою!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Ви можете сьогодні бути злегка неадекватними в своїх оцінках і судженнях, але не варто сприймати все близько до серця. Найкраще, що ви зараз можете зробити – помовчати. Серйозно, вистачить тріпатися про все на світі. Проведіть цей день в тиші і спогляданні, і ви зробите для себе багато цікавих відкриттів.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Постарайтеся сьогодні не приймати ніяких поспішних рішень, якщо не хочете потім розбирати наслідки. Важливо почати займатися якоюсь справою, яка не тільки гроші може вам принести, а ще й задоволення. Не лінуйтеся!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Сьогодні на роботі буде плутанина, яка зажадає вашого втручання. Але як тільки ви все розрулити – біжіть в обійми коханої людини і не займайте голову роботою. Будьте романтичнішими і зможете приємно здивувати партнера.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Ви зможете сьогодні зробити стільки різних відкриттів, що будете просто в неймовірному захваті від себе. Обов'язково порадуйте себе чимось приємним, смачним і красивим. Ви гідні кращого!