Свята та вихідні у серпні 2021: скільки відпочиватимуть українці
У серпні Україна відзначає кілька важливих державних і міжнародних свят. Православні віруючи також отримують можливість вшанувати пам'ять святих і відвідати храми. Що саме будемо святкувати в серпні та чи отримаємо додаткові вихідні - далі в статті, повідомляє УНИАН.
Вихідні дні серпня 2021
Третій місяць літа подарує нам 21 робочий і 10 вихідних днів. Зокрема, 24 серпня ми відзначаємо День незалежності України, який цього року випадає на вівторок. Тому понеділок, 23 серпня, буде також вихідним днем, але переноситься на суботу - 28 серпня.
День незалежності України подарує цілих 4 вихідних: 21, 22, 23 і 24 серпня. Традиційно залишаються неробочими суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.
Крім того, наприкінці літа українці відзначатимуть ще кілька важливих дат: День Державного Прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря і День будівельника.
Православні віруючи відсвяткують Преображення Господнє й Успіння Пресвятої Богородиці.
Вихідні в серпні - календар свят
- 1 серпня - День інкасатора.
- 2 серпня - День Повітряних сил Збройних Сил України.
- 5 серпня - Міжнародний день світлофора.
- 8 серпня - День військ зв'язку Збройних Сил України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день кішок і День альпініста.
- 9 серпня - Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини.
- 12 серпня - Міжнародний день молоді.
- 13 серпня - Міжнародний день лівші.
- 14 серпня - перший Медовий Спас (Маковей), а також початок Успенського посту.
- 15 серпня - День археолога; Всесвітній день бездомних тварин.
- 19 серпня - Преображення Господнє або другий Яблучний Спас; День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги.
- 23 серпня - День Державного Прапора України.
- 24 серпня - День Незалежності України.
- 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці.
- 29 серпня - третій Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День авіації України та День далекобійника.
- 30 серпня - День шахтаря.