Вихідні та свята в серпні-2021: скільки будемо відпочивати

У серпні Україна відзначає кілька важливих державних і міжнародних свят. Православні віруючи також отримують можливість вшанувати пам'ять святих і відвідати храми. Що саме будемо святкувати в серпні та чи отримаємо додаткові вихідні - далі в статті, повідомляє УНИАН.

Вихідні дні серпня 2021

Третій місяць літа подарує нам 21 робочий і 10 вихідних днів. Зокрема, 24 серпня ми відзначаємо День незалежності України, який цього року випадає на вівторок. Тому понеділок, 23 серпня, буде також вихідним днем, але переноситься на суботу - 28 серпня.

День незалежності України подарує цілих 4 вихідних: 21, 22, 23 і 24 серпня. Традиційно залишаються неробочими суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.

Крім того, наприкінці літа українці відзначатимуть ще кілька важливих дат: День Державного Прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря і День будівельника.

Православні віруючи відсвяткують Преображення Господнє й Успіння Пресвятої Богородиці.

Вихідні в серпні - календар свят