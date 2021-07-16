У червні більше тисячі українців заразилися ВІЛ

У червні було зареєстровано 1 328 нових випадків вірусу імунодефіциту людини, що на 7,5% менше травневого показника, у 352 осіб діагностовано синдром набутого імунодефіциту (СНІД), повідомляє Українські Новини.

Такі дані передає Центр громадського здоров'я.

"У червні 2021 в Україні офіційно зареєстровано 1 328 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 352 пацієнтів діагностовано СНІД, а 130 осіб померли від СНІДу" , - сказано в повідомленні.

У нововідкритих випадках переважає гетеросексуальний шлях інфікування - 796 випадків. У 47 випадках констатовано гомосексуальний шлях інфікування, в 480 випадках - ін'єкційний, у 156 випадках - передача інфекції дитині від матері, в 1 випадку - без встановленого шляху інфікування.