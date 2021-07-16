Гончаренко посварився в ефірі з Шуфричем через військових

Народні депутати Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") влаштували довгу перепалку після того, як перший назвав загибель військових на Донбасі "супутніми втратами". Раніше Шуфричу пообіцяла дати в зуби нардеп від "Слуги народу", повідомляє УНІАН.

Інцидент стався в прямому ефірі каналу "Україна 24". Зокрема Шуфрич заявив, що для військових те, що сьогодні відбувається, "у військовому розумінні - це дійсно припинення вогню".

"Всі загиблі - а у нас, на жаль, гине один військовий раз на п'ять днів – для військових це супутні втрати. Вони вважають, що режим припинення вогню виконаний" , - заявив представник ОПЗЖ.

У відповідь Гончаренко назвав ці слова абсурдом, нагадавши Шуфричу про регулярні втрати ЗСУ на Донбасі.

"Там вбивають людей, що це взагалі звучить таке? Страшно. "Супутні втрати" - а чому вони супроводжують?" ,- заявив він.

Далі між ними стався наступний діалог:

Шуфрич: Стоп!

Гончаренко: Не треба "стоп"!

Ш: Ви злочинці, через вас люди гинуть!

Г: Як можна сказати про загиблих українських військових "супутні втрати"?! Це представник Держдуми Росії або Верховної Ради України?!

Ш: Це формулювання військових, у тому числі експертів військових.

Г: Де українські експерти таке говорять? Що за абсурд?

Ш: Я можу піти, коли такий базар. Я можу речі назвати своїми іменами: Порошенко нас втягнув у багатотисячні втрати!

Г: А Путін не втягував, війни у нас немає?! Путін війну не починав проти України, війська не вводив, що за абсурд?! Анексований Крим, половина Донбасу, вбито 14 тис. осіб. Ходить п'ята колона і розповідає, що це Порошенко, а це "супутні втрати". Є ж грань якась.

Ш: Така сувора правда цього військового конфлікту, що військові на це дивляться як на своє повсякденне життя. Так вимкніть цей Ваш секундомір!