ДСНС зобов'язали повідомляти українцям про аварії

Верховна Рада зобов'язала Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відправляти українцям аварійні оповіщення. Народні депутати прийняли в другому читанні законопроєкт №4407, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в документі на сайті парламенту. Як вважають депутати, Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів підвищеної небезпеки", перш за все, впорядкує процедури віднесення об'єктів до об'єктів підвищеної небезпеки (ідентифікації). Закон встановлює поняття об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН) і порядок їх визнання такими.

Узгодження плану локалізації та ліквідації аварій скасували. Очікується, що це зменшить тиск влади на бізнес. Документ покладає забезпечення безпеки і захисту населення за межами ОПН на місцеві органи виконавчої влади.

Скасовується і декларація безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки. Її замінять на звіт про заходи безпеки, який готується за спрощеною процедурою. Громадськість матиме до нього доступ.

У законі ОПН розділили на три класи відповідно до чинного законодавства, щоб встановити конкретні вимоги до кожного класу таких об'єктів.

"Такий підхід дозволяє врахувати вимоги Директиви Севезо III не тільки для об'єктів, аварія на яких може становити значну загрозу, в тому числі на транскордонному рівні (1 і 2 класу ОПН), але і врахувати вимоги національного законодавства для об'єктів, на яких можуть виникнути значні аварії, які можуть загрожувати безпеці населення на території України (3 клас)" , - зазначалося в пояснювальній записці.

ДСНС уповноважили координувати дії інших органів для запобігання надзвичайним ситуаціям, а також передавати аварійне оповіщення та інформацію в разі транскордонного впливу аварії в Україні. Також служба буде отримувати аварійні оповіщення та інформацію в разі аварії на ОПН в іншій державі.