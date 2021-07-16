Спекуляції на ринку нерухомості: що буде з цінами в Києві

Середня вартість квадратного метра в київських багатоповерхових новобудовах до липня перевищила $ 1100, піднявшись з початку року на 9% (дані сервісу ЛУН.ua). Для об'єктів преміум-класу ціна кв.м. досягає $ 3000 - однак окремі забудовники прогнозують, що в 2022 році цей показник стане звичайним вже для всього ринку нерухомості, повідомляє UBR.

Незважаючи на об'єктивні причини подорожчання - зростання попиту і цін на сировину і будматеріали - частина експертів вважає, що ринок нерухомості рухається до повторення кризи 2008 року, коли тривале збільшення вартості житла закінчилося для світової економіки обвалом економічних "бульбашок", різким падінням рівня цін і закриттям компаній.

На скільки подорожчає нерухомість

Як раніше прогнозував виконавчий директор компанії Enso Раміль Мехтієв, ціни на первинному ринку в споруджуваних будинках будуть і далі рости протягом 2021 року. Цю оцінку він зробив на підставі триваючого подорожчання будівельних матеріалів, в тому числі арматури і цементу.

Поки невідомо, чи досягне ринок цінової межі в 2021 році, або зростання перейде на 2022 рік. Але Мехтієв вважає високою ймовірність останнього через динаміки, яка спостерігалася в попередніх двох кварталах. До середини 2022 року, вважає Мехтієв, $ 3000 / кв. м. стане "нормальним" показником для всього ринку нерухомості.

На думку президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрія Піти, поки що такі прогнози передчасні - зараз можна говорити лише про те, що до кінця 2021 року ціна нового житла зросте на 20-25%.

До подорожчання житла, каже Юрій Піта, серед іншого призвело не тільки подорожчання будматеріалів і строймонтажних робіт. Також, нагадує експерт, ринок зіткнувся з інфляцією і непрогнозованістю економіки, зростанням вартості енергоресурсів. Крім того, в 2021 році виявився "постковідний синдром" - "зараз ринок" добирає "те, що не вдалося в 2020 році", відзначає Піта. Він також зауважує, що в 2020 році відбулося дворазове скорочення обсягів будівництва.

Надалі до зростання вартості житла також може привести нова податкове навантаження, пов'язана з законопроектом №5600 і встановленням 20% ПДВ на операції з квартирами. Однак навіть з її урахуванням про зростання цін на житло в більш ніж 20-25% поки говорити передчасно, вважає Піта.

"Зараз немає достатніх аргументів, щоб" лякати "людей житлом на первинному ринку по $ 3 тис. За метр. За нашими даними, як на первинному, так і на вторинному ринках така ціна вже є, переважно в центральних районах столиці. Але це не массмаркет, це практично елітні, ексклюзивні проекти ", - коментує Піта.

У той же час він зауважив, що головними причинами подорожчання будинків став - і буде сприяти цьому в подальшому - ще ряд факторів, пов'язаних ні з собівартістю виробництва, а з сильно злетіли попитом.

У той же час схожі чинники існували на ринку в передкризовий 2007 рік.

До подорожчання призводять ажіотажний попит, спекуляції інвесторів і забудовників

Окремі експерти, погоджуючись з можливістю більш серйозного подорожчання житла, сумніваються, що у нього, як і вже сталося зростання цін, існують лише об'єктивні причини.

Згідно такої думки, нинішні тенденції обумовлені в першу чергу спекулятивними діями учасників ринку. Безпідставне подорожчання квартир може привести до формування економічних бульбашок, які в підсумку лопнуть і приведуть до банкрутства компаній, а крім того, до відкоту цін як мінімум до нинішніх кордонів.

Таку думку не безпідставно, вважає консультант з купівлі нерухомості, юрист Іван Кудояр. Справа в тому, що ряд причин, що призвели до в 2008 році світова криза на ринку нерухомості, характерні для нього і сьогодні.

Кудояр вказав, що попит на житло збільшився за рахунок приходу в Україну "іноземного спекулятивного капіталу" - зокрема, з Ізраїлю, Польщі, США.

"В Америці нескладно взяти $ 1 млн кредиту під 3%. Їх потім можна вкласти в київську нерухомість, яка дорожчає на 15-20% у міру будівництва. А" оптова "скупка квартир інвесторами штовхає ціни до подальшого зростання - покупці ще на етапі фундаменту" вигрібають "20-30% найкращих, видових квартир, яку вони перепродують трохи дорожче вже на вторинному ринку", - пояснює Кудояр.

Через збільшення попиту деякі з забудовників навіть "пригальмовують" продажу житла, що будується - "навіщо його продавати зараз, якщо через час ціна буде вище", пояснив логіку експерт.

Юрій Піта же зазначає, що зростання попиту також зумовив відтік коштів з депозитів, що стався з причини різкого зниження ставок по ним, як в гривні, так і у валюті.

"Громадяни перенаправляють наявні кошти в більш ліквідні ринки, яким практично безальтернативно є ринок жілья.Ето хороший спосіб, як мінімум, зберегти свої кошти", - пояснює Піта.

Крім того, зауважує президент АСНУ, подорожчання також сприяло поступове розвиток ринку іпотечних кредитів, які "дають можливість все більшій кількості громадян стати власниками житла під досить низькі%".

Про те, що до зростання кількості покупців житла привело розвитку іпотеки, говорить і Кудояр.

"Інвестори забули, що в 2008 році була криза іпотечного кредитування, і вважають, що зараз краще замість оренди квартири купити її в кредит і виплачувати 15-20 років. Це підштовхнуло зростання попит на первинному ринку - тим більше що банки кредитують тільки нову нерухомість, яка введена в експлуатацію не більше 3 років ", - зазначив Кудояр.

Спрощують покупку житла і програми розстрочки від забудовників.

"Зараз, мабуть, пік лояльності забудовників до покупців. У більш 25% об'єктів, що будуються в Києві вже пропонується розстрочка під 0% при первинному внеску від 10% (на період до 2 років)", - вказав Піта.

З іншого боку, до подорожчання житла призводять і спекулятивні заяви самих забудовників, говорить експерт.

"Підвищення цін дуже часто пов'язане з ланцюговою реакцією - одна велика компанія говорить про збільшення цін в своєму об'єкті, що тягне за собою перегляд цін у інших компаній, у яких є рівні за класом об'єкти", - висловив думку президент АСНУ.

У 2008-му квартири розкуповували ще до котловану. Чи чекає ринок повторення кризи

Незважаючи на вищезазначене, Піта вважає, що виникнення "тюльпанової лихоманки" на ринку житла навряд чи можливо ( "тюльпаномания" в Нідерландах першої половини XVII століття вважається одним з перших фінансових бульбашок в історії - через величезний попит, а також спекуляцій торговців на біржах , ціни на квітку довго і сильно росли, а потім різко впали, що збанкрутує багатьох вклалися в садівництво голландців).

Експерт вказує, що ті чинники, які викликали кризу 2008 року, зараз або відсутні, або не досягають аналогічних масштабів.

Так, незважаючи на високий попит на житло, в 2008 році він був вищий за пропозицію на 50-60%, в результаті чого квартири розкуповувалися практично відразу - "на стадії забору, ще до котловану", зазначив Піта.

Також в 2008 році, перераховує глава АФНУ, іпотечне кредитування було більш розвинене - іпотеку надавали 70% працюючих в той час банків, при цьому "на дуже лояльних умовах".

Крім того, прибуток забудовника на одному проекті сягала понад 300%. Також загальний рівень добробуту громадян був в середньому на 50-100% вище, ніж зараз.

"У 2021 року попит зростає в середньому на 3% щомісяця. Але при цьому навряд чи в 2022 році станеться криза або якась подоба обвалу. Жілье- завжди ліквідний товар. Але темпи зростання будуть відповідати попиту. Поки що не йдеться про якусь то надприбутки забудовників. На даний момент вона в середньому не перевищує 30-40% з кожного проекту. За європейськими мірками це дуже велика цифра. Але в українських реаліях такий відсоток є, що називається, "нормальним", - висловив думку президент АСНУ.

Зі свого боку, Іван Кудояр назвав можливим повторення кризи 2008 року. Справа в тому, що зростання попиту на нерухомість породжує аналогічне зростання будівельних майданчиків. А вони, вважає юрист, в Україні не завжди відповідають нормам і стандартам будівництва.