Перші ознаки швидкої "смерті" смартфона

Перші ознаки швидкої "смерті" смартфона

Тривалість нормальної роботи смартфона багато в чому залежить від якості збірки - вони ж і значно впливають на "термін життя" гаджета, а не розрахований час функціонування акумулятора, як вважалося раніше, розповів експерт інжинірингового центру SafeNet Національної технологічної ініціативи Ігор Стегон, повідомляє РБК-Украина.

Фахівець також назвав ряд перших ознак, що сигналізують про швидку "смерть" апарату, передає GSMinfo﻿.

При появі таких "симптомів" варто звернути увагу, що пристрій скоро перестане працювати. Тому бажано не забувати оновлювати дані в сховище, куди дублюється вся інформація зі смартфона, щоб в разі його поломки можна було відновити необхідні файли.

Що вказує на швидку "загибель" телефона

  • Часто буває, що першими з ладу в смартфоні виходять екран і динамік.
  • У перелік перших поломок ще входять мікрофон, модем або камера.
  • Також може роздутися акумулятор, або навіть вибухнути через порушення режиму експлуатації або від попадання вологи.

Чому може "глючити" смартфон

  • Експерт зазначив, що "пригальмовування" гаджета відбувається через недостатню потужність процесора або обсягу оперативної пам'яті - коли пристрій не витягує встановлені на нього додатки.
  • Уповільнення роботи смартфона ще трапляється через перегрів або переохолодження.

Чи впливає рік випуску на тривалість роботи гаджета

За словами фахівця, у смартфонів можуть відмовити будь-які комплектуючі, а можуть працювати роками, і рік випуску тут зазвичай не грає ролі.

"Тут багато що залежить від підбору комплектуючих, конфліктів між ними, умов експлуатації пристрою, прошивок, програмних багів і, зрозуміло, якісної збірки - відповідальність виконавця залишається найважливішою умовою надійності гаджета", - пояснив експерт.
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