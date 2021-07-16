Вчені порівняли ефективність вакцин Pfizer і Sinovac

У людей, які отримали COVID-щеплення вакциною виробництва Pfizer-BioNTech, виробляється в 10 разів більше антитіл, ніж у тих, хто віддав перевагу китайському препарату CoronaVac від фірми Sinovac, повідомляє Кореспондент.

Згідно з дослідженням, рівень вироблюваних антитіл при вакцинації Sinovac "однаковий або нижчий" від того, який зафіксований у перехворілих природним чином на COVD-19 людей. Це передбачає "альтернативну стратегію" - використання бустерної дози вакцини для найбільш вразливих груп населення, в тому числі літніх і людей зі слабким імунітетом.

"Різниця в концентрації антитіл, що нейтралізують (вірус), зазначена в нашому дослідженні, може означати суттєві відмінності в ефективності вакцин" , - йдеться в дослідженні.

При цьому вчені зазначають, що навіть середній рівень захисту організму - це краще, ніж його відсутність.

"Не допустіть, щоб ідеальне стало ворогом хорошого" , - заявив в інтерв'ю газеті провідний дослідник Бенджамін Коулінг.

При цьому він зазначив, що результати дослідження, в якому були вивчені зразки крові 1 422 працівників охорони здоров'я Гонконгу, відповідають заявам виробників вакцин про їхню ефективність: для BioNTech цей показник становить 95%, а Sinovac - 50,7%.

"Використовуючи метод "золотого стандарту", відомий як PRNT, дослідники виявили, що середній рівень антитіл (267) в підгрупі з 12 осіб, які отримали вакцину BioNTech, в 10 разів вищий, ніж у такої ж кількості людей в підгрупі Sinovac, чий показник дорівнює 27" , - заявив Коулінг.

Видання вказує, що раніше лікарня Гонконгу проводила аналогічний порівняльний аналіз і дійшла точно таких же висновків.