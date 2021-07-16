В Україні через негоду знеструмлено 169 населених пунктів
Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 169 населених пунктів у трьох областях України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Станом на 7 годину ранку 16 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 169 населених пунктів в 3 областях (Львівська - 79, Закарпатська - 59 і Сумська - 31)", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.