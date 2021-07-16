ВР на засіданні розгляне призначення Монастирського на посаду голови МВС

Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у п’ятницю, 16 липня, під час години запитань до уряду заслухають доповідь Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля щодо діяльності Кабінету Міністрів упродовж першої половини 2021 року, повідомляє Укрінформ.

Парламентарії також мають намір розглянути питання призначення чинного голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Окрім цього, народні депутати планують створити тимчасову слідчу комісію ВР з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України (проєкт постанови №5196), а також тимчасову слідчу комісію ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі, зокрема під час реалізації проєктів "Либідь" та "Циклон-4" (проєкт постанови №5477).

Водночас порядок денний передбачає розгляд у другому читанні проєктів законів №3360- 1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні" , №4361 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу", №3047а "Про правила відбування адміністративного арешту".