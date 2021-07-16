В Україні новий рекорд з вакцинації від COVID-19

За минулу добу в Україні від COVID-19 вакцинували 117 376 людей - це новий рекорд.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Першою дозою прищепили 63 002 людини, другою дозою - 54 374 особи.

Протягом доби працювали: 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення і 49 центрів вакцинації.

З початку кампанії вакцинації щеплено 2 539 636 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 539 634 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 360 256 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 3 899 890 щеплень.