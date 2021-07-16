Швидко і смачно: кращі сніданки для здоров'я і фігури

Сніданок задає темп всьому дню і вони бувають 3-х видів: вуглеводний, білковий і змішаний. Нутриціолог Ольга Усенко назвала в Instagram кращі на її думку сніданки для здоров'я, зручності та фігури.

Експерт зазначила, що в базовому раціональному харчуванні є 3 варіанти з певним ухилом, а змішаних ще можна нарахувати понад 5 варіантів.

Топ-5 кращих сніданків:, повідомляє РБК-Украина.

1. Омлет на воді + сир + овочі.

2. Скрембл + рибка с/с + овочі.

3. Глазунья + сир + рибка с/с + овочі.

До цих варіантів можна додати хліб/хлібець або фрукти/ягоди ще, або трохи гарніру у вигляді кіноа/бобових. Тобто яйця в улюблених варіантах ми доповнюємо сиром, овочами і с/с рибою або тунцем і отримуємо відмінні варіанти.

4. Сир + фрукти/ягоди.

5. Сир + овочі.

Автор: Марина Настевич