10 найнадійніших компаній накопичувального страхування життя

Накопичувальне страхування - відмінний спосіб отримати нормальну пенсію або виплату на честь іншої важливої події. Особливо враховуючи, що в Україні поки що немає розвиненої традиції займатися інвестиціями. Цей рейтинг допоможе зрозуміти, яка компанія найнадійніша на ринку, повідомляє BusinessViews.

Що таке накопичувальне страхування життя

Накопичувальне страхування чимось схоже на банківський депозит - ти регулярно робиш внески на користь страхової компанії, а вона повертає тобі гроші з доходом при настанні певної події, наприклад, виходу на пенсію.

А в "звичайному" страхуванні (ризиковому) виплата здійснюється при настанні страхового випадку, наприклад, смерті або втрати працездатності.

За якими критеріями відбирали компанії

Це були два основних критерії: активи компанії - понад 100 млн грн, частка платежів від фізосіб - не менше 50%. Таким чином в рейтинг увійшли 10 компаній, які займають 95% ринку.

У страхуванні життя потрібно оцінювати компанії в довгостроковій перспективі.

Так як клієнт довіряє страховій компанії гроші на десяток або навіть більше років, важливо розуміти, яким може бути її стан через 10-20 років. Навіть якщо зараз у страхової компанії все добре з фінансовою звітністю, це не означає, що в майбутньому буде так само, особливо в Україні, де раз у п'ять років трапляється криза. Але навіть така одномоментна оцінка як та, яка представлена в цьому рейтингу, допомагає визначитися з вибором.