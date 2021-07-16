Преображення Господнє 2021: дата і історія, як відзначають

Преображення Господнє - це один з 12 найважливіших християнських свят. Свято встановлене на честь великого чуда, коли Господь явив свій божественний лик апостолам Петру, Якову та Іоану. Сталося це за 40 днів до страти Ісуса. Після цього учні Христа, які сумнівалися в його божественному походженні, остаточно увірували в єдність Сина, Святого Духа і Отця, повідомляє УНИАН.

Преображення Господнє

Свято Преображення Господнього належить до 12 найбільших православних свят. У народі цей день називають Другим Спасом.

Це традиційне свято врожаю — в церквах освячують плоди землі, тобто яблука, груші, сливи. Найбільшою популярністю і пошаною користуються яблука, навіть існує ще й третя назва свята — Яблучний Спас. Освячення яблук найбільше чекають матері, у яких померли діти, й дочки, у яких померли матері, так як, за легендою, яблука їм можна вживати тільки після Спаса.

Особливо готуються до цього дня пасічники. Їм треба освятити вулики, пригостити медом сусідів, особливо сиріт, немічних і знедолених.

Коли Преображення Господнє

Свято Преображення Господнього належить до дванадесятих свят і відзначається Православною Церквою 19-го серпня (6-го за григоріанським календарем), що також буде і в 2020 році.

Католицька церква відзначає дане свято 6 серпня, а в традиції Вірменської Церкви свято Преображення включено у великодній цикл, є рухливим і відзначається в сьому неділю після П'ятидесятниці.

Звичайно, сьогодні неможливо точно визначити дату цієї події, однак християнські історики вказують, що, швидше за все, це сталося незадовго до Хресної Смерті Спасителя — приблизно в лютому або березні.

Християнська Церква постаралася не стільки заборонити язичницькі свята, скільки органічно замінити їх. Всупереч модному зараз міфу про насильство над ідолопоклонниками, яке нібито чинили носії нової віри, християнство входило у свідомість людей поступово, не руйнуючи більшості народних традицій (якщо вони, звичайно, не суперечили заповідям). Так, свято врожаю, що всюди відзначалося вкінці літа, перетворилося в День Преображення Господнього — можна сказати, теж змінилося. На півдні у цей день святкували збір винограду, а де він не росте, сонячну лозу замінили яблука. Так з'явилася народна назва Преображення — Яблучний Спас. Ось таке мирне поєднання народного дня збирання плодів і православного свята.