Денісова закликає ООН та ОБСЄ до посилення тиску на Росію

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликає міжнародні місії, зокрема ООН та ОБСЄ, до посилення тиску на Росію для забезпечення прав українських громадян на захист і справедливий суд у тимчасово анексованому Криму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закликаю міжнародні моніторингові місії, зокрема Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні та Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, посилювати тиск на РФ для забезпечення прав наших громадян на захист і справедливий суд, гарантовані статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, права на судочинство рідною мовою та доступу до всіх матеріалів провадження" , - йдеться в заяві Денісової.

Омбудсмен зазначила, що "Судакський міський суд" у тимчасово анескованому Криму розпочинає розгляд справи голови судакського регіонального меджлісу Ільвера Аметова. Його звинувачують у зберіганні вдома старовинних артефактів кримськотатарського народу та антикварного озброєння за ч 1 ст. 222 КК РФ (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї і боєприпасів).