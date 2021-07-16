Дискінезія жовчовивідних шляхів: фактори, ознаки, лікування

Дискінезія жовчовивідних шляхів означає функціональне порушення моторики жовчного міхура і тонусу сфінктерного апарату внаслідок неузгодженого, несвоєчасного, недостатнього або надмірного скорочення жовчного міхура і / або сфінктерного апарату.

Факторами, що сприяють виникненню дискінезії, є порушення режиму харчування, переїдання, зловживання жирною або гострою їжею, недостатнє фізичне навантаження, обтяжена спадковість. Значну роль відіграють особливості центральної і вегетативної нервової системи, нервове перенапруження, стресові ситуації.

Ознаками дискінезії є біль, іноді відчуття тяжкості в правому підребер'ї, нудота, гіркота в роті, зниження апетиту, стомлюваність, емоційна лабільність, повідомляє сайт Альтамедика.

Діагноз дискінезії жовчовивідних шляхів встановлюють на підставі результатів лабораторних аналізів і ультразвукової діагностики органів черевної порожнини.

У лікуванні дискінезії важливе значення має дієта. Рекомендується дробове харчування 4-5 разів на день, дотримання режиму прийому їжі. Виключають жирні, смажені, гострі страви, м'ясні та рибні бульйони, жирні сорти м'яса і риби, копченості, консерви, шоколад і морозиво.

Основне лікування складають жовчогінні препарати, які лікар призначить в залежності від типу дискінезії жовчовивідних шляхів при обстеженні.

Ефективним в лікуванні дискінезії жовчовивідних шляхів є санаторно-курортне оздоровлення гастроентерологічного профілю.