У США вакцинація дітей від COVID-19 може бути дозволена цієї зими

Представник Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявив, що до середини зими може бути отримано дозвіл на екстрене використання вакцин проти COVID-19 для дітей молодше 12 років. Незабаром після цього вакцини можуть отримати повне схвалення, зазначив він, повідомляє "Интерфакс".

І Moderna, і Pfizer-BioNTech почали випробування своїх вакцин для дітей віком до 12 років у березні.

Результати очікуються восени, і чиновникам FDA буде потрібен час, щоб розглянути заявки фармацевтичних компаній.

За словами співрозмовника телеканалу, FDA хоче отримати дані про спостереження за дітьми віком до 12 років за чотири-шість місяців.

Наразі вакцина проти COVID-19 дозволена в США тільки для людей віком від 12 років і старше. При цьому жодна з них ще не отримала повного схвалення.