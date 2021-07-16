Порошенко подав позов проти Геращенка

Заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка викликали до Печерського райсуду Києва за позовом до нього і МВС лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Політик вимагає від них спростування заяв про нібито його причетність до акції під Офісом президента, яка закінчилася вандалізмом, повідомляє Обозреватель.

Про такі наміри напередодні з трибуни Верховної Ради оголосив нардеп Андрій Парубій. Відомо, що Геращенко до судової інстанції має з’явитися 23 липня.

Так, під час виступу в колі колег біля трибуни Парубій згадав про стеження за депутатом Київради від "ЄС" Віктором Кононенком. У партії звинуватили владу й пов’язали такі дії з заявами щодо причетності до подій 20 березня під ОП.

"Вважаємо, що незаконне стеження може бути пов’язане з брехливими заявами про нібито причетність нашої партії та особисто Петра Порошенка до розфарбовування Офісу президента і розбиття шибок на дверях на Банковій. Порошенко направив позов до МВС та особисто Геращенка з вимогою визнати цю інформацію недостовірною, такою, що принижує його честь і гідність, завдає шкоди репутації" , – пояснив парламентар.

Результати акції під ОП 20 березня

Йдеться про висловлювання заступника глави МВС, який говорив, нібито п’ятий президент і чинний народний депутат Порошенко був "зацікавленим у провокаціях під ОП" під час акції прихильників на той момент засудженого Сергія Стерненка. Такою думкою Геращенко поділився в прямому ефірі "Радіо Свобода".

Зазначимо, що справа за позовом Порошенка у Печерському райсуді зареєстрована під №757/18007/21-ц. Суддею у ній виступить Хайнацький Євген Сергійович.