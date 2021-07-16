Ейфелева вежа почне приймати відвідувачів 16 липня

Відкриття Ейфелевої вежі для відвідувачів заплановано на 16 липня. Про це нагадують на офіційному сайті паризької пам'ятки, повідомляє Кореспондент.

"Ми готуємося розбудити стару леді, яка проспала 250 днів через вимушений карантин" , - прокоментував відкриття пам'ятки глава компанії-оператора вежі Жан-Франсуа Мартін журналістам.

Він зазначив, що відвідати пам'ятку до наступного вівторка зможуть всі охочі, проте вже із середи доступ до вежі обмежать.

"З 21 липня вхід буде заборонений нещепленим від коронавірусу громадянам" , - повідомив Мартін.

За його словами, найближчим часом такі обмеження будуть нормою для всіх пам'яток Франції.

Протягом останніх трьох тижнів на вежі тестували ліфти на безпеку, проганяючи їх без пасажирів. Для відновлення роботи знаменитої візитки Парижа на роботу повернули 350 осіб, яких раніше відправили у вимушену відпустку.

У травні оператор Ейфелевої вежі зазначав, що кількість відвідувачів після відкриття буде обмежена 10 тис. на день.