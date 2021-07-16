У Білорусі пропонують обмежити кількість президентських термінів

Текст поправок до Конституції Білорусі, розроблених конституційною комісією, опублікувала на своєму сайті організація "Круглий стіл демократичних сил" (КСДС), творцем якої є учасник зустрічі "президента Білорусі" Олександра Лукашенка з лідерами опозиції в СІЗО КДБ Юрій Воскресенський, повідомляє Интерфакс-Запад.

Згідно з документом, президент обирається на п'ять років безпосередньо народом Білорусі та на основі загального, вільного, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

"Одна і те ж особа може бути президентом не більше двох термінів", - йдеться в документі.

Крім того, в опублікованому документі написано, що президентом Білорусі може бути обраний громадянин республіки за народженням, "не молодше 40 років (зараз - не молодше 35 років), ...який постійно проживає в Республіці Білорусь не менше 20 років (зараз - 10 років) безпосередньо перед виборами, що не має і не мав раніше громадянства іноземної держави або посвідки на проживання... на території іноземної держави".

У переліку повноважень президента передбачається прописати, що він за попередньою згодою обох палат призначає на посаду і звільняє з посади прем'єр-міністра. Комісія запропонувала прописати, що президент визначає структуру уряду за пропозиціями прем'єр-міністра, при наявності попередньої згоди верхньої палати парламенту призначає ряд посадових осіб.

У проекті написано, що повноваження обох палат парламенту можуть бути припинені при триразовій відмові в дачі згоди на призначення прем'єр-міністра. У проекті пропонується прибрати з конституції право президента відміняти акти уряду, видавати декрети.

Також в оновленому документі пропонується прописати, що президент може бути зміщений з посади Всебілоруських народних зборах у зв'язку з вчиненням державної зради або іншого тяжкого злочину.

Крім того, в тесті поправок до Конституції прописано, що Всебілоруські народні збори є вищим представницьким органом народовладдя в країні. Воно складається з усіх депутатів Палати представників і членів Ради Республіки, представників місцевих органів самоврядування з усіх регіонів країни.

ВНС в разі необхідності може вирішувати питання про легітимність виборів президента, а також визначає стратегію розвитку держави, його рішення є обов'язковими до виконання.

У проекті написано, що Білорусь має на меті зробити державу нейтральною, виключає військову агресію зі своєї території по відношенню до інших держав, відповідно до міжнародних договорів може використовувати колективну оборону для забезпечення суверенітету і територіальної цілісності.

У проекті запропоновано закріпити заборону фінансування витрат на підготовку і проведення виборів іноземними державами і міжнародними організаціями, іноземними громадянами, а також передбачити єдиний день голосування.

У документі прописується, що ЦВК утворюється у складі 12 членів з громадян Білорусі, по шість призначаються президентом і обираються верхньою палатою парламенту. Глава ЦВК призначається президентом за попередньою згодою Ради республіки, а члени, як пропонується закріпити в конституції, на період своїх повноважень у комісії не можуть бути учасниками партій. Термін повноважень парламенту пропонується збільшити з 4 до 5 років.