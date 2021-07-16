Відкрито нову злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту "Одеса"

Нова злітно-посадкова смуга міжнародного аеропорту "Одеса" з 16 липня почала приймати літаки, першим бортом, який приземлився на ВПС, став внутрішній рейс PQ107 з Борисполя до Одеси авіакомпанії SkyUp, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нова смуга - точка відліку нової ери, наш аеропорт починає трансформацію в потужний авіавузол Східної Європи", - повідомив директор міжнародного аеропорту "Одеса" Володимир Семенченко під час церемонії відкриття концепції розвитку.

За його прогнозами, після торішнього падіння пасажиропотоку Одеський аеропорт у 2021 році розраховує прийняти 1,45 млн, а в 2026-м досягти показника в 4 млн.

Довжина нової злітно-посадкової смуги 2,8 км, ширина 45 м, будівельні роботи тривали 31 місяць. Також споруджено супутня інфраструктура: дві рульові доріжки, сучасна навігаційна система посадки, перон перед новим терміналом, 4 телетрапи для посадки-висадки пасажирів.

Вперше в Східній Європі була використана технологія "важкого" бетону товщиною 40 см, завдяки чому міцність і пропускна здатність смуги збільшені вдвічі.

Як повідомив Семенченко, після продовження смуги до 3,2 км аеропорт зможе приймати повітряні судна класу Е, які здійснюють далекомагістральні рейси.