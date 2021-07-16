Влада Абу-Дабі з понеділка посилює антиковідні заходи

Влада емірату Абу-Дабі ОАЕ оголосила про нові заходи, спрямовані на запобігання ризикам поширення коронавірусу, які починають діяти з понеділка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В'їзд в Абу-Дабі буде можливий за умови пред'явлення негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше 48 годин до прибуття, або ж експрес ПЛР-тесту добової давності. Це відноситься як до іноземців, так і резидентам емірату.

При намірі залишатися в еміраті протягом певного часу тести на COVID-19 необхідно буде здавати повторно.

З понеділка з 00:00 годин і до 05:00 на території Абу-Дабі вводиться комендантська година, на цей час на вулицях для їх знезараження зупиняється рух транспорту.

Вводяться обмеження за кількістю відвідувачів торгових центрів, кінотеатрів, пляжів і закладів громадського харчування.