Добовий розмір декретних виплат виріс на 21%

Сума середньоденної виплати допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування України за підсумками червня 2021 року склала 421,38 грн. Це на 20,9%, або на 140,78 грн, більше, ніж в тому самому місяці 2020 року, повідомляє БiзнесЦензор.

За оперативними даними, протягом минулого місяця Фонд прийняв на фінансування заяви-розрахунки для виплати декретної допомоги з 12,6 тис. лікарняних листів. Сума нарахованої допомоги склала понад 421 млн грн.

Розмір виплат по вагітності та пологах не залежить від тривалості страхового стажу жінки і фінансується в розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи. Винятком є застраховані особи, які в останній рік не перебували в трудових відносинах і працевлаштувалися менш ніж за пів року до виходу в декретну відпустку. Для них розмір допомоги розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше розміру допомоги, обчисленого з двократного розміру мінімальної заробітної плати.

Фонд соцстрахування фінансує зазначену допомогу для всіх працюючих жінок за кожен день перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. У загальних випадках її тривалість становить 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).

Додатково до основного може видаватися листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті коштами Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді.