Металургійні підприємства збільшили споживання газу і електроенергії

Металургійні підприємства України в січні-червні 2021 року збільшили споживання природного газу на 6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 970 млн кубометрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно інформаційній довідці об'єднання "Укрметалургпром", споживання електроенергії метпідприємствами за цей період склало близько 5,71 млрд кВт/год (104,2% до січня-червня 2020 року).

Як повідомлялося, метпідприємства України в 2020 році збільшили споживання природного газу на 4,4% в порівнянні з попереднім роком - до 1,88 млрд кубометрів, споживання електроенергії метпідприємствами за цей період склало близько 11,1 млрд кВт/год (99,4% до 2019 року).

У 2019 метпідприємства знизили споживання природного газу на 2% в порівнянні з 2018 роком - до 1,8 млрд кубометрів, споживання електроенергії склало близько 11,2 млрд кВт-год (95% щодо 2018 року).