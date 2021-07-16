Чіп-тюнінг автомобіля: що це і чим він небезпечний

Навіть не завжди до кінця розуміючи, що таке чіп-тюнінг, багато хто бачить в ньому чарівний засіб, який може радикально змінити характеристики автомобіля. І адже часто ці люди виявляються праві, повідомляє Автоцентр.

Як тільки з'явилися двигуни з електронним управлінням, люди, тюнінг автомобілі, отримали в свої руки потужний інструмент модернізації. Причому виявилося, що на відміну від інших видів технічного тюнінгу, чіповка авто може бути корисною не тільки тим власникам, хто хоче зрадити машині більше спортивності, а й навпаки. Найбільш ефективний чіп-тюнінг на турбованих моторах, де з його допомогою можна поліпшити віддачу агрегату на 20-25% - а при ігноруванні вимог надійності і того більше. Однак, про все по порядку.

Для чого потрібен чіп-тюнінг

Чіп-тюнінг - це зміна програми управління силовим агрегатом заради зміни його заводських характеристик. Підкреслимо, що в деяких випадках перечіповке піддають і блок управління автоматичною коробкою передач. Такий тюнінг можливий тому, що заводські настройки завжди будуть якимись усередненими, що відповідають відразу багатьом вимогам: заданої динаміці, довговічності, економічності, екологічності. А чіп-тюнінг дозволяє підлаштувати автомобіль під вимоги конкретного власника.

Чи потрібен чіп-тюнінг рядовому автомобілісту? Відповідь: так, може бути потрібен. І багато автомобілістів користуються його плодами, навіть не підозрюючи про те - наприклад, на автомобілях з ГБО. Перепрошивка ЕБУ (електронного блоку управління) дозволяє впливати на такі характеристики машини:

Збільшення максимальної швидкості (збільшення потужності)

Поліпшення розгінної динаміки (збільшення крутного моменту)

Скорочення часу чуйності акселератора

Зниження витрати палива

Робота на позаштатному вигляді (сорт) палива

У нашій країні чіп-тюнінг надає автомобілістам додаткові можливості в зв'язку з відсутністю техогляду для багатьох категорій машин. Не секрет, що заради поліпшення екологічних показників вихлопу автовиробники змушені, грубо кажучи, погіршувати тягово-швидкісну характеристику силових агрегатів (пам'ятаєте дізельгейт 2015 року?).

Виходить, що простим зміною налаштувань, погіршивши «екологію», можна додати двигуну до 10% конячок потужності і стільки ж ньютон-метрів крутного моменту! Та ще й витрата палива при цьому попутно може знизитися.

Частина клієнтів тюнінг-ательє замовляють чіп-тюнінг машини виключно для зниження витрати палива. Найспритніші майстра при цьому можуть зменшити апетит авто лише в деяких режимах руху, наприклад, при швидкісній їзді по трасі або, навпаки, в місті.

Як робиться чіп-тюнінг авто

Процес чип-тюнінгу може виглядати по-різному, але головне в ньому - достатня кваліфікація фахівця, адже помилка виконавця може привести в кінці-кінців до капітального ремонту двигуна. Але про це ми скажемо трохи нижче. Загалом, є три способи провести чип-тюнінг силового агрегату:

Заміна заводської програми управління двигуном на спеціально написану для мотора даної моделі. Деякі ЕБУ дозволяють записувати дві програми, зберігши заводську прошивку, з можливістю вибору водієм потрібної в залежності від умов їзди.

Корекція заводського софта безпосередньо на автомобілі самим виконавцем. Спосіб вимагає особливо високої кваліфікації майстра.

Установка на автомобіль додаткового блоку зі спеціальною встановленою програмою. Блок коригує роботу штатного ЕБУ з незайманою заводський програмою. Цей варіант використовують, коли хочуть зберегти факт чіп-тюнінгу в таємниці - наприклад, від офіційного дилера, щоб не втратити гарантію.

Різні моделі моторів і різні побажання клієнта вимагає різного ступеня втручання в алгоритми управління. А в цілому тюнінгова програма може відрізнятися від заводської прошивки за кількома параметрами:

Момент запалювання і подачі палива (момент відкриття форсунки)

Кількість палива, що подається через форсунки за один цикл уприскування

Фази газорозподілу (для моторів, де є така технічна можливість)

Момент включення турбіни (для турбомоторов)

Тиск наддуву (корекція алгоритму зміни геометрії турбіни)

Найбільш просунуті чіп-тюнери працюють не «на око», а безпосередньо на динамометричному стенді. Підкоригувавши якийсь параметр, майстри тут же тестують машину на бігових барабанах, перевіряючи, як змінилися потужність і крутний момент. Коштує таке обладнання десятки тисяч доларів, тому зазвичай у тюнінгових контор свого стенду немає, і вони користуються орендованим.

Коли застосовується додатковий блок з встановленою тюнинговой програмою, він підключається через власні джгути проводів і штатний роз'єм автомобіля. Ніякого втручання в електросхему автомобіля не відбувається, і при необхідності додатковий блок з модернізованим софтом можна видалити без сліду.

Як впливає чіп-тюнінг на ресурс двигуна

Для чого потрібен чіп-тюнінг, кожен клієнт вирішує сам: якщо він готовий пожертвувати всім заради підвищення віддачі мотора, тюнери можуть «накрутити» йому ЕБУ так, що агрегат виробить свій ресурс за кілька заїздів. Але відповідальні фахівці тюнінг-ательє настільки радикально цивільні автомобілі не чипуют, знаючи межа навантажень на деталі циліндро-поршневої групи і трансмісії.

Майстерність фахівця з чіп-тюнінгу в тому і полягає, щоб, знаючи особливості кожної моделі, форсувати мотор без помітної шкоди для надійності і ресурсу. Наприклад, багатьом автомобілям можна поліпшити динаміку при старті з місця, всього лише прибравши затримку між натисканням акселератора і реакцією на нього дросельної заслінки. У заводській прошивці ця пауза зроблена для зниження токсичності вихлопу, ну а в реальному житті ця умова для багатьох користувачів не має особливого значення.

Також досвідчені майстри вміють перепрограмувати ЕБУ так, що зміни в роботі стосуються лише деяких режимів руху, відповідно, і додаткові навантаження на деталі виникають не завжди.

Чим небезпечний чіп-тюнінг

Чого не варто побоюватися, збираючись робити чіп-тюнінг машини, це того, що буде зіпсована штатна програма, а нова не працюватиме або не сподобається. При справному «залізі» ЕБУ зазвичай є можливість «відкотити» прошивку до вихідного, заводському варіанту.

Головна небезпека доопрацювання софта ЕБУ в іншому: можна перевищити поріг міцності деталей і отримати аварійне руйнування модернізації. Це загрожує не тільки капремонтом, але і втратою контролю над машиною в невідповідний момент. Тому, повторимося, серйозні тюнінгові контори не беруться за радикальну і безкомпромісну перебудову програм для авто, які їздять по дорогах загального користування.

Але фахівці з перепрограмуванню ЕБУ зізнаються, що в їх роботі і без того є серйозні ризики. Штатні блоки управління виробник не розраховує на тюнинговую перепрошивку, і часто є небезпека, як кажуть автоелектрики, спалити схему. Тому і ціна на чіп-тюнінг іноді здається власникам невиправдано високою: майстри закладають в ціну «страховку» на випадок покупки нового блоку.