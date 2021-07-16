Чіп-тюнінг автомобіля: що це і чим він небезпечний
Навіть не завжди до кінця розуміючи, що таке чіп-тюнінг, багато хто бачить в ньому чарівний засіб, який може радикально змінити характеристики автомобіля. І адже часто ці люди виявляються праві, повідомляє Автоцентр.
Як тільки з'явилися двигуни з електронним управлінням, люди, тюнінг автомобілі, отримали в свої руки потужний інструмент модернізації. Причому виявилося, що на відміну від інших видів технічного тюнінгу, чіповка авто може бути корисною не тільки тим власникам, хто хоче зрадити машині більше спортивності, а й навпаки. Найбільш ефективний чіп-тюнінг на турбованих моторах, де з його допомогою можна поліпшити віддачу агрегату на 20-25% - а при ігноруванні вимог надійності і того більше. Однак, про все по порядку.
Для чого потрібен чіп-тюнінг
Чіп-тюнінг - це зміна програми управління силовим агрегатом заради зміни його заводських характеристик. Підкреслимо, що в деяких випадках перечіповке піддають і блок управління автоматичною коробкою передач. Такий тюнінг можливий тому, що заводські настройки завжди будуть якимись усередненими, що відповідають відразу багатьом вимогам: заданої динаміці, довговічності, економічності, екологічності. А чіп-тюнінг дозволяє підлаштувати автомобіль під вимоги конкретного власника.
Чи потрібен чіп-тюнінг рядовому автомобілісту? Відповідь: так, може бути потрібен. І багато автомобілістів користуються його плодами, навіть не підозрюючи про те - наприклад, на автомобілях з ГБО. Перепрошивка ЕБУ (електронного блоку управління) дозволяє впливати на такі характеристики машини:
- Збільшення максимальної швидкості (збільшення потужності)
- Поліпшення розгінної динаміки (збільшення крутного моменту)
- Скорочення часу чуйності акселератора
- Зниження витрати палива
- Робота на позаштатному вигляді (сорт) палива
У нашій країні чіп-тюнінг надає автомобілістам додаткові можливості в зв'язку з відсутністю техогляду для багатьох категорій машин. Не секрет, що заради поліпшення екологічних показників вихлопу автовиробники змушені, грубо кажучи, погіршувати тягово-швидкісну характеристику силових агрегатів (пам'ятаєте дізельгейт 2015 року?).
Виходить, що простим зміною налаштувань, погіршивши «екологію», можна додати двигуну до 10% конячок потужності і стільки ж ньютон-метрів крутного моменту! Та ще й витрата палива при цьому попутно може знизитися.
Частина клієнтів тюнінг-ательє замовляють чіп-тюнінг машини виключно для зниження витрати палива. Найспритніші майстра при цьому можуть зменшити апетит авто лише в деяких режимах руху, наприклад, при швидкісній їзді по трасі або, навпаки, в місті.
Як робиться чіп-тюнінг авто
Процес чип-тюнінгу може виглядати по-різному, але головне в ньому - достатня кваліфікація фахівця, адже помилка виконавця може привести в кінці-кінців до капітального ремонту двигуна. Але про це ми скажемо трохи нижче. Загалом, є три способи провести чип-тюнінг силового агрегату:
- Заміна заводської програми управління двигуном на спеціально написану для мотора даної моделі. Деякі ЕБУ дозволяють записувати дві програми, зберігши заводську прошивку, з можливістю вибору водієм потрібної в залежності від умов їзди.
- Корекція заводського софта безпосередньо на автомобілі самим виконавцем. Спосіб вимагає особливо високої кваліфікації майстра.
- Установка на автомобіль додаткового блоку зі спеціальною встановленою програмою. Блок коригує роботу штатного ЕБУ з незайманою заводський програмою. Цей варіант використовують, коли хочуть зберегти факт чіп-тюнінгу в таємниці - наприклад, від офіційного дилера, щоб не втратити гарантію.
Різні моделі моторів і різні побажання клієнта вимагає різного ступеня втручання в алгоритми управління. А в цілому тюнінгова програма може відрізнятися від заводської прошивки за кількома параметрами:
- Момент запалювання і подачі палива (момент відкриття форсунки)
- Кількість палива, що подається через форсунки за один цикл уприскування
- Фази газорозподілу (для моторів, де є така технічна можливість)
- Момент включення турбіни (для турбомоторов)
- Тиск наддуву (корекція алгоритму зміни геометрії турбіни)
Найбільш просунуті чіп-тюнери працюють не «на око», а безпосередньо на динамометричному стенді. Підкоригувавши якийсь параметр, майстри тут же тестують машину на бігових барабанах, перевіряючи, як змінилися потужність і крутний момент. Коштує таке обладнання десятки тисяч доларів, тому зазвичай у тюнінгових контор свого стенду немає, і вони користуються орендованим.
Коли застосовується додатковий блок з встановленою тюнинговой програмою, він підключається через власні джгути проводів і штатний роз'єм автомобіля. Ніякого втручання в електросхему автомобіля не відбувається, і при необхідності додатковий блок з модернізованим софтом можна видалити без сліду.
Як впливає чіп-тюнінг на ресурс двигуна
Для чого потрібен чіп-тюнінг, кожен клієнт вирішує сам: якщо він готовий пожертвувати всім заради підвищення віддачі мотора, тюнери можуть «накрутити» йому ЕБУ так, що агрегат виробить свій ресурс за кілька заїздів. Але відповідальні фахівці тюнінг-ательє настільки радикально цивільні автомобілі не чипуют, знаючи межа навантажень на деталі циліндро-поршневої групи і трансмісії.
Майстерність фахівця з чіп-тюнінгу в тому і полягає, щоб, знаючи особливості кожної моделі, форсувати мотор без помітної шкоди для надійності і ресурсу. Наприклад, багатьом автомобілям можна поліпшити динаміку при старті з місця, всього лише прибравши затримку між натисканням акселератора і реакцією на нього дросельної заслінки. У заводській прошивці ця пауза зроблена для зниження токсичності вихлопу, ну а в реальному житті ця умова для багатьох користувачів не має особливого значення.
Також досвідчені майстри вміють перепрограмувати ЕБУ так, що зміни в роботі стосуються лише деяких режимів руху, відповідно, і додаткові навантаження на деталі виникають не завжди.
Чим небезпечний чіп-тюнінг
Чого не варто побоюватися, збираючись робити чіп-тюнінг машини, це того, що буде зіпсована штатна програма, а нова не працюватиме або не сподобається. При справному «залізі» ЕБУ зазвичай є можливість «відкотити» прошивку до вихідного, заводському варіанту.
Головна небезпека доопрацювання софта ЕБУ в іншому: можна перевищити поріг міцності деталей і отримати аварійне руйнування модернізації. Це загрожує не тільки капремонтом, але і втратою контролю над машиною в невідповідний момент. Тому, повторимося, серйозні тюнінгові контори не беруться за радикальну і безкомпромісну перебудову програм для авто, які їздять по дорогах загального користування.
Але фахівці з перепрограмуванню ЕБУ зізнаються, що в їх роботі і без того є серйозні ризики. Штатні блоки управління виробник не розраховує на тюнинговую перепрошивку, і часто є небезпека, як кажуть автоелектрики, спалити схему. Тому і ціна на чіп-тюнінг іноді здається власникам невиправдано високою: майстри закладають в ціну «страховку» на випадок покупки нового блоку.