У Канаді торнадо перетворив житловий район в зону стихійного лиха

Близько Онтаріо в Канаді руйнівний торнадо обрушився на житловий район, пошкодивши кілька будинків, повідомляє УНІАН.

У містечку Баррі в результаті стихії було поранено вісім чоловік, четверо з них - серйозно.

За словами пожежників, бригади перевіряли "під кожним ліжком і за кожними дверима", щоб переконатися, що ніхто не виявився в пастці під завалами.

Офіційні особи заявили, що приблизно 20 будинків було пошкоджено, і "близько трьох або чотирьох" доведеться відбудовувати заново.

Як повідомляється, шторм тривав приблизно 10-15 хвилин.

Поліція Баррі повідомила, що тисячі людей залишилися без електрики.

"На жаль, місцями це виглядає дуже схоже на зону бойових дій", - сказав представник поліції.