У Канаді торнадо перетворив житловий район в зону стихійного лиха
Близько Онтаріо в Канаді руйнівний торнадо обрушився на житловий район, пошкодивши кілька будинків, повідомляє УНІАН.
У містечку Баррі в результаті стихії було поранено вісім чоловік, четверо з них - серйозно.
За словами пожежників, бригади перевіряли
"під кожним ліжком і за кожними дверима", щоб переконатися, що ніхто не виявився в пастці під завалами.
Офіційні особи заявили, що приблизно 20 будинків було пошкоджено, і
"близько трьох або чотирьох" доведеться відбудовувати заново.
Як повідомляється, шторм тривав приблизно 10-15 хвилин.
Поліція Баррі повідомила, що тисячі людей залишилися без електрики.
"На жаль, місцями це виглядає дуже схоже на зону бойових дій", - сказав представник поліції.
"Збиток катастрофічний. Він значний, і він дуже серйозний", - додав він.