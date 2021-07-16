У Києві хочуть побудувати швидкісну естакаду

До КМДА від Кабміну надійшла пропозиція побудувати двоярусну автомобільну естакаду у Києві. Її мають побудувати над діючою гілкою залізниці, що проходить через столицю, повідомляє 24 Канал.

Початково з пропозицією про зведення естакади виступив президент Української транспортної корпорації з державного будівництва "Укртрансбуд" Віктор Блонський. Він звернувся до заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, а той надіслав її до Кабміну. Урядовці, у свою чергу, надіслали лист до КМДА, пишуть Наші гроші﻿.

Передбачається, що естакада довжиною приблизно 25 км перетинатиме місто зі сходу (район метро Святошин) на захід (район в’їзду з правого берега на Дарницький міст), що дозволить дістатися з одного кінця Києва в інший менше ніж за півгодини.

У місцях примикання з основними проспектами (через кожні 5-6 км) будуть передбачені в’їзди/виїзди, а також перехоплюючі паркінги. Загальна приблизна кількість місць для паркування – 25 тис.

На ділянках естакади планується встановити сонячні батареї для власних потреб (освітлення, світлофори). Також розглядається можливість використання електроенергії, отриманої від батарей, для підігріву дорожнього покриття в зимовий час. Крім того, уздовж естакади будуть встановлені захисні екрани, які знижуватимуть шум та концентрацію шкідливих речовин.

Загальний строк будівництва естакади – 5 років. Роботи виконуватимуться на кількох ділянках одночасно, що дозволить вводити їх в експлуатацію по факту готовності (приблизно через півтора року після початку робіт).

Планується, що загальна вартість робіт складатиме від $2,2 млрд. Повернення інвестицій планується завдяки платному використанню естакади. В "Укртрансбуд" зазначили, що провели переговори з компаніями із Туреччини, США, Китаю, та отримали підтвердження щодо готовності фінансування проєкту та спільної роботи з будівництва.