Меркель здала інтереси України на користь Росії - Арестович

Під час зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського в Берліні 12 липня сторони не знайшли розуміння з низки питань, повідомляє Вести.

Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Пані Меркель - політик, що йде. І президент з пані Меркель, я так можу сказати, не знайшли спільної мови, загального розуміння з цілого спектру питань, починаючи з "Північного потоку", його долі, і закінчуючи конкретною імплементацією "формули Штайнмайера". Ввічливі заяви під час пресконференції - це просто щоб не сваритися" , - сказав він.

Арестович вважає, що візит Зеленського в Берлін нічого не приніс.