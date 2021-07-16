Меркель здала інтереси України на користь Росії - Арестович
Під час зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського в Берліні 12 липня сторони не знайшли розуміння з низки питань, повідомляє Вести.
Про це заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Пані Меркель - політик, що йде. І президент з пані Меркель, я так можу сказати, не знайшли спільної мови, загального розуміння з цілого спектру питань, починаючи з "Північного потоку", його долі, і закінчуючи конкретною імплементацією "формули Штайнмайера". Ввічливі заяви під час пресконференції - це просто щоб не сваритися", - сказав він.
Арестович вважає, що візит Зеленського в Берлін нічого не приніс.
"А не приніс тому, що пані Меркель сім років трималася, але врешті-решт все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії. (...) Частина Заходу настільки серйозно стурбована проблемою Китаю, що готова домовитися з Росією. Ціна може бути важкою для України, навіть в оточенні Байдена є такі люди", - заявив Арестович.