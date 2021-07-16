Ківа прогнозує протести, "які охоплять всю країну"

Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива прогнозує в Україні масові протести, в наслідок яких президент Володимир Зеленський піде у відставку.

Таку заяву він зробив у Facebook.

"З 15-20 вересня розпочнуть протести в Києві, які за пару місяців охоплять всю країну, паралізуючи роботу державних органів влади. 15 листопада Зеленський складе з себе повноваження, розпустить парламент і оголосить дострокові парламентські і президентські вибори" , - вважає Ківа.

На його думку, Україна "на порозі глобальних змін" як у внутрішній, так і в зовнішній політиці.