У Білорусі проходять обшуки у журналістів польського телеканалу

Незареєстрований в Білорусі правозахисний центр "Весна" заявляє, що вранці 16 липня проходять обшуки у журналістів польського телеканалу "Белсат", повідомляє Интерфакс-Запад.

"Третій день поспіль силовики проводять обшуки. Вранці 16 липня прийшли до журналіста "Белсат" Ігоря Ільяшева", - йдеться в повідомленні.



Ілляш є чоловіком журналістки Катерини Андрєєвої, засудженої за стрім з акції протесту.

Також за інформацією правозахисників, обшуки йдуть у ведучого програми "Кожен з нас" на "Белсат" і засновника курсів "Мова наново" Гліба Лободенко, журналістів Галини Абакунчік, Євгенія Меркіс, Олексія Кайрис і Христини Чернявської.

Як повідомлялося, 14 июля обшуки пройшли у співробітників правозахисного центру "Весна". Крім того, представники правоохоронних органів прийшли в офіси БАЖ, партії БНФ, Центру економічних досліджень Beroc, правозахисної організації "Гендерні перспективи", руху "За свободу", Білоруського Гельсінського комітету, Спілки білоруських письменників.

У четвер, 15 липня, силовики прийшли в офіси громадського об'єднання "Говори правду", організацій "Громадський форум" і "АКТ", "Тавариства білоруської мови".