Біткоїн зайшов на новий виток обвалу

Курс біткоїна вперше з 26 червня опускався нижче 31,5 тис. доларів. За останній тиждень цифрова монета подешевшала на 6%, зниження за місяць становило 21%. Новий виток падіння відбувається на тлі посилення держконтролю за крптовалютними транзакціями в США. У Китаї також заявили, що не відмовляться від тиску на крипторинок, повідомляє Сегодня.

Адміністрація президента США Джо Байдена зібралася відстежувати перекази коштів в цифрових активах, які використовуються для виплат хакерам. Такі норми хочуть використовувати для боротьби з кіберзлочинцями, які використовують віруси-вимагачі.

За даними CoinDesk, після досягнення локального мінімуму біткоїн трохи підріс, але пізніше знову перейшов до зниження. Вранці 16 липня криптовалюта торгується на рівні 31,7 тис. доларів. Капіталізація як і раніше не перевищує 600 млрд доларів.

На тижні з 19 по 25 липня біткоїн все ще буде мало цікавим для масових інвестицій, спрогнозував головний стратег з криптовалют TomiEx Анжей Ковальчук. Але, за його словами, питання початку зростання вартості Bitcoin – це питання часу.