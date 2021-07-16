За рік деякі тарифи зросли втричі

За рік деякі тарифи зросли втричі

На кінець першого півріччя комунальні тарифи в Україні зросли в ціні на 36,4% у порівнянні з червнем 2020 року, ﻿про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє УНИАН.

Що подорожчало найбільше:

  • газ – у порівнянні з червнем 2020 року здорожчав майже в 3 рази. Індекс інфляції природного газу склав 275,3%.
  • електроенергія – за рік зросла в ціні на 36,6%,
  • вартість опалення – за рік зросла на 13,9%
  • гаряча вода – за рік зросла на 13,9%.
  • водопостачання - за рік зросло на 11%;
  • водовідведення - подорожчало на 17,5%.
  • послуги з утримання та ремонту житла – зросли в ціні на 7,9%
  • утримання будинків та прибудинкових територій – подорожчало на 3,7%.
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