За рік деякі тарифи зросли втричі
На кінець першого півріччя комунальні тарифи в Україні зросли в ціні на 36,4% у порівнянні з червнем 2020 року, про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє УНИАН.
Що подорожчало найбільше:
- газ – у порівнянні з червнем 2020 року здорожчав майже в 3 рази. Індекс інфляції природного газу склав 275,3%.
- електроенергія – за рік зросла в ціні на 36,6%,
- вартість опалення – за рік зросла на 13,9%
- гаряча вода – за рік зросла на 13,9%.
- водопостачання - за рік зросло на 11%;
- водовідведення - подорожчало на 17,5%.
- послуги з утримання та ремонту житла – зросли в ціні на 7,9%
- утримання будинків та прибудинкових територій – подорожчало на 3,7%.